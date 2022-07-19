Mersin'de hastanede taşkınlık çıkartan gruptan bir kişi gözaltına alındı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakınlarını kaybeden bir grup, hastanede taşkınlık çıkardı. Polisin müdahale ettiği gruptan bir kişi gözaltına alındı.

AA
19 Temmuz 2022 Salı, 15:58
Mersin'de hastanede taşkınlık çıkartan gruptan bir kişi gözaltına alındı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden M.İ'nin 25-30 kişilik yakını bahçede taşkınlık çıkardı.

Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, taşkınlık çıkartanları yatıştırmaya çalıştı.

Bu sırada, yaşamını yitiren M.İ'nin oğlu O.İ, bir polisin silahını alarak kendisine zarar vermeye çalıştı.

Ekipler, müdahale ettikleri O.İ'nin elinden silahı aldı. Gözaltına alınan O.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf: Arşiv


Mersin Şehir hastanesi sağlıkta şiddet
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