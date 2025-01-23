Mersin’de iş yerinde uyuyan genç yanarak hayatını kaybetti
Mersin’in Mut ilçesinde bir iş yerinde sabaha karşı meydana gelen yangında, içeride uyuyan bir genç yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, Mersin'in Mut ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Ataışık Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.
İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Coşar’ın cenazesi ise önce Mut Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- İmzasını unuttu, istifaya çağırdı!
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'