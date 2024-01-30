Mersin'de işlenen cinayetin zanlıları Şanlıurfa'da yakalandı
Mersin'de işlenen cinayetin şüphelileri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Mersin'de bir kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlılarının Siverek'te olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.K. (22) ile B.Ö'yü (20) gözaltına aldı.
Zanlılar, Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Şubesi ekiplerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- 'Uzatırsam vururlar beni'
- ‘Aday gösterilirse istifa ederiz’
- Kilise saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı
- CHP'nin İzmir adayından ilk paylaşım!