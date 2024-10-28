Mersin'de kavga ettiği kişilerin üzerine aracını süren saldırgan tutuklandı
Mersin sahilinde, aracını kavga ettiği kişilerin üzerine süren sürücü ve olayda bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Bu sırada S.A., kullandığı plakası öğrenilemeyen cipini kavga ettiği kişilerin üzerine sürdü.
Olayda aracın çarptığı ismi öğrenilemeyen genç ve M.Ö.'nün tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri sürücü S.A. ile M.Ö.'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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