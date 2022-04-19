Mersin'de meslektaşını öldüren doktor hakkında müebbet hapis talebi

19 Nisan 2022 Salı, 14:09

Mersin’in Mezitli ilçesinde 20 Ekim 2021’de doktor Ahmet Dikmen’i öldürmekle suçlanan doktor Hasan Çayır hakkındaki soruşturma süreci tamamlandı. Çayır hakkındaki iddianame, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Çayır hakkında; “tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçlamasıyla müebbet hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianamede Dr. Hasan Çayır’ın, Dr. Ahmet Dikmen’in geçici olarak bir süre sağlık merkezinden ayrıldığı dönemde sorumlu hekimlik yaptığı, akabinde maktul Dr. Ahmet Dikmen’in, yeniden görev yerine dönerek sorumlu hekimlik görevini devraldığı belirtildi.

İddianamede şu iddialar sıralandı:

“05.10.2021 günü şüpheli Hasan'ın maktul Ahmet'e karşı nezaket dışı kaba hitapta bulunduktan sonra şüphelinin maktule karşı bu kez öldürme kastını ortaya çıkaracak şekilde Gaziantep’te arkadaş grubu olduğu, maktulü yok edeceğini beyan ettikten sonra maktule hitaben ‘Yarın sabah bu iş yerine gelmeyeceksin, gelebiliyorsan erkeksen gel, seni yok edeceğim ve keseceğim’ diyerek açıkça ölümle tehdit ettiği ve öldürme kastı ile tasarlama iradesini bu şekilde ortaya koydu.”

Olaydan kısa bir süre önce Dr. Hasan Çayır’ın 5 gün işe gelmediği ya da iş yerini izinsiz terk etmeye başladığının ileri sürüldüğü iddianamede süreç ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Hasan Çayır, meslektaşı Ahmet Dikmen’in sağlık merkezi sorumlu hekimi olmasından sonra sürekli öfke ve kin besleyerek öldürme kastını açıkça ortaya koymuştur. Aradan geçen süreye rağmen maktule karşı öfke ve husumeti geçmeyen şüpheli Hasan Çayır, 20.10.2021 günü dosya arasında bulunan kamera inceleme tutanakları ile alınan bilgi sahiplerinin beyanlarından da açıkça anlaşılacağı üzere saat 09:04:19 sıralarında kendisine ait özel aracı ile sağlık merkezine geldi. İş yerine geldikten sonra maktul Ahmet'in içeride olup olmadığını kontrol için önce sağlık ocağının içerisine girdi, maktulün içeride gebe- bebek-çocuk izlem odasında olduğunu görünce hemen dışarıya çıktı ve sağlık ocağı önünde bir müddet oturduktan sonra aracın bagajındaki ‘Sarsılmaz’ ibareleri bulunan pompalı doldurmalı tek namlulu av tüfeğini aldı.”

"OLAY GÜNÜ HİPNOZLANDIĞINI..."

İddianamede daha sonra, cinayet anına ilişkin ayrıntılara yer verildi.



İddianamede, Hasan Çayır’ın ifadesine de yer verildi. Buna göre, Çayır’ın ifadesinde; “şizofreni olduğunu, tedavi gördüğünü, aktif muayene yapmamakla birlikte doktorluk yaptığını, çok uzun senelerdir sesler duyduğunu, olay günü hipnozlandığını, araba ile işe giderken beyninin çalışmadığını, durduğunu, iş yerine olay günü tüfeği ile gittiğinin doğru olduğunu, bir kişi ile takıntılı olduğunu hatırladığını, ancak soruşturma konusu eylemi hatırlamadığını” söyledi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Çayır; “Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunup bulunmadığına veya fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığına dair rapor alınması için Mersin Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.”

Mersin Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 04.11.2021 tarih ve 124 sayılı raporu ile şüphelinin muayenesi neticesi şizofreni tanısı düşünüldükten sonra şüphelinin tetkikleri için yüksek güvenlikli bir merkezde müşahede altında tutulması gerektiğine karar verildi. Bunun üzerine mahkemeden alınan kararla resmi bir sağlık kurumunda üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verilerek Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürenin dolmasından sonra ilgili sağlık merkezinin 3 haftalık ek süreye ihtiyaç bulunduğunu bildirmesi üzerine de ek süre verildi.

"TAYİN, TAKDİR VE MÜNAKAŞA YETİSİ MAHKEMENİN"

Dr. Hasan Çayır için Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesince 17.03.2022 tarih ve 3015075369 işlem numaralı sağlık kurulu raporu düzenlendi.

Düzenlenen raporda şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelinin üzerine isnat olunan suçtan dolayı işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış olduğunun bu sebeple şüphelinin TCK’nın 32/2 maddesi kapsamında değerlendirilebileceğinin mütalaa edildiği anlaşılmış ise de, şüphelinin isnat olunan müspet suçtan işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili davranışların yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişmediğinin nihai olarak tayin takdir ve münakaşa yetkisi münhasıran mahkemeye aittir.”







