Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:25

İçişleri Bakanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca dün Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurtiçi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Teröristlerin kaldığı yerde yapılan incelemede çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.