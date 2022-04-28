Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
Mersin'de Pençe-Kilit Harekatına karşı bombalı saldırı hazırlığında olan 6 terörist yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca dün Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurtiçi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
Teröristlerin kaldığı yerde yapılan incelemede çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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