Mersin'de TIR dorsesinde '105 kilo eroin' ele geçirildi
Mersin’de durdurulan TIR'ın dorsesine gizlenen, Avrupa ülkelerine sevkiyatı planlanan 105 kilo eroin ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından operasyonu, "Mersin’de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe" mesajıyla duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İran’dan alınan kömür yüküyle ülkeye giriş yapan TIR’ı tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, TIR'ı yükünü boşalttıktan sonra durdurdu.
UYUŞTURUCUYU 'ANKA' FARK ETTİ
Hassas burunlu narkotik köpeği 'Anka’ ile arama yapan ekipler, TIR’ın dorsesinin yan kısmında kızak tekniğiyle gizlenen uyuşturucu maddeleri buldu.
Tespit edilen uyuşturucu madde, saklanıldığı yerden demir bölme kırılarak çıkarıldı. Yapılan aramalarda, zulalardan 200 paket halinde toplam 105 kilo eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü O.H., Emniyet'e götürüldü.
SOYLU'DAN MESAJ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe! Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi.
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