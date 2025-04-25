Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı!
Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin lira ele geçirildi.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, aralarında uyuşturucu madde ticareti yapanların da olduğu şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Jandarma ve polis ekiplerinin 20 adrese gerçekleştirdiği operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin lira bulundu, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
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