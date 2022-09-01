Mersin’deki otoyol ihalesi için fesih süreci başladı: ‘Finansman bulamadılar’

01 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın övgüyle anlattığı yap-işlet-devret (YİD) projelerine yurtdışından kredi bulunamamaya başlandığını vurguladı.

Mersin’deki Çeşmeli-Taşucu Otoyolu’nun 52 kilometrelik kesimi için yapılan YİD ihalesine ilişkin Aralık 2021’de sözleşme imzalandığını anımsatan Akın, “Sözleşme imzalanmasının üzerinden 10 ay geçmesine karşın henüz tek bir çivi çakılmadı. İktidara yakın şirketlerden Kolin’in tek başına katılarak aldığı ihale kapsamında Avro üzerinden 45 bin araç garantisi verildiği kamuoyuna yansımıştı. 52 kilometrelik yol için günlük 45 bin araç geçmezse eksik kalan Hazine’den karşılanacaktı” dedi. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne fesih başvurusu yapıldığını söyleyen Akın, “İhaleyi kazanan yandaş şirket, Türkiye’nin kredi riskinin priminin yüksek olması nedeniyle yurt dışından finansman bulamadı. Bu nedenle 2023’te açılacağı duyurulan ihale için fesih süreci başlatıldı” ifadelerini kullandı.