Mert Fırat Paris'te depremzedeler için maratona katıldı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:37

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 11:37

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Mert Fırat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'e giden Fırat, deprem felaketine dikkat çekmek için maratona katıldı.Oyuncunun eşi İdil Fırat da kendisine destek oldu.

Fırat "Yaşadığımız deprem felaketinin iyileşme sürecinin uzun soluklu bir maraton olduğunu biliyoruz. İlk iki ayda yüksek bir dayanışma sergilemiş olmamıza rağmen daha gidecek çok yolumuz var" diyerek maratondan kareler paylaştı.