Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı işler...
Son dönemin popüler oyuncularından Mert Yazıcıoğlu sık sık gündeme gelen ünlülerden biri. Genç oyuncunun yer aldığı işler çok konuşulurken, katıldığı programlarda oldukça izleniyor. İşte, Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı işler...
Türkiye'nin popüler oyuncularından biri olan Mert Yazcıoğlu, özellikle yeni neslin çok yakından takip ettiği bir oyuncu. Sevenleri tarafından yakın merceğe alınan genç oyuncu hakkındaki bilgileri derledik. İşte ayrıntılar...
MERT YAZICIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
'Mert Yazıcıoğlu,' 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydolan oyuncunun kariyerine başlangıç noktası ise ilginç hikayelerden.
Yazıcıoğlu, bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle oyunculuğa başladı.
Boğa burcu olan Mert Yazıcıoğlu, 1.77 metre boyunda ve 69 kilo ağılığındadır. Aynı zamanda oyuncu uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile birliktedir.
MERT YAZICIOĞLU'NUN YER ALDIĞI İŞLER
Sinema:
- Dedemin İnsanları
- İyi Oyun
Televizyon:
- Kayıp Şehir
- Karagül Baran Şamverdi
- Umuda Kelepçe Vurulmaz
- Mehmed: Bir Cihan Fatihi
- Bir Litre Gözyaşı
- Bir Annenin Günahı
- Yakında başlayacak projesi:Gelecek Uzun Sürer
İnternet:
- Ölüm Zamanı
- Aşk 101
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