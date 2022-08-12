Futbolu bırakan Semih Kaya kimdir, kaç yaşında? Semih Kara oynadığı takımlar...

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:29

Son olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Semih Kaya, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. İşte, Galatasary'ın efsane ismi Semih Kaya kimdir, sorusunun cevabı...



SEMİH KAYA KİMDİR?



Semih Kaya, 24 Şubat 1991 Bergama, İzmir doğumlu stoper pozisyonunda oynamış eski Türk millî futbolcudur. 12 Ağustos 2022 tarihinde futbolu bıraktığını açıklamıştır.



Semih Kaya, futbolun dışında erken yaşta okul takımında 5 yıl koşarak, kendini gösterdi. 6 bölge birinciliği olan Semih 3 bin metre alanında bu başarıları elde etti. Semih, 2001 yılında eski kaleci Rıfat Boza'nın çalıştırdığı Petkimspor'da resmen futbola adım attı. Semih 2002 yılında ise Helvacıspor'a geçti. Burada da beğeni toplayan Semih 1 sezon sonra ise İzmir'in en büyük kulüplerinden olan ve zamanında Mustafa Denizli gibi isimler yetiştiren Altay'a transfer oldu. Henüz 15 yaşında yetiştirme bedeli olarak Altay S.K. kulübüne 8000 € yetiştirme bedeli ödenerek transfer resmileşti. Daha sonra Altay, Galatasaray'ın zorla aldığını söylerek olayların çıkmasına yol açsa da transfer herhangi bir pürüz çıkmadı.



SEMİH'İN GALATASARAY DÖNEMİ

Çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen sakatlıkları yeteneğinin önüne geçmiştir. Süper Gençler Ligi'nde Beşiktaş'a karşı forma giyerken Batuhan Karadeniz'in kafasına tekme atması sonucunda beyin pıhtılaşması geçirmiş ve ameliyat olarak sezonu kapatmıştır.





Ameliyattan çıktığında onu ziyaret eden ilk isim ise merhum Özhan Canaydın olmuştur. Hatta moral vermek isteyen hemşirenin "İyileşip çıktığında Fenerbahçeli olacaksın, tamam mı?" sözüne "O zaman beni çıkartmayın." demesi ile Galatasaray taraftarının gururu olmuştur.



SEMİH KAYA'NIN VEDA MESAJI

''Merhaba, bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. 20 senelik tutkuma, profesyonel futbolculuk kariyerime veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerime profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray'da noktalıyorum. Yenikent'te doğdum, Galatasaray'da büyüdüm. Kupalar kazandım, Avrupa'da futbol oynadım, ödüller aldım... Yani kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşındayken Florya'ya ilk adım atışımı ve daha 16 yaşındayken Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek.''

ALTYAPI KARİYERİ :

2001-2002 – Petkimspor

2002-2004 – Helvacı Belediyespor

2004-2006 – Altay

2006-2008 – Galatasaray



PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ :

2008 -2009 – Galatasaray

2009 -2010 – Gaziantepspor (kiralık)

2010 - 2011 – Kartalspor (kiralık)



MİLLÎ TAKIM KARİYERİ :

2006 – Türkiye U-15

2006-2007 – Türkiye U-16

2006-2008 – Türkiye U-17

2007-2009 – Türkiye U-18

2009 – Türkiye U-19

2009-2012 – Türkiye U-21

2012- Türkiye

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