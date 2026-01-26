Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, savcılığa yeniden ifade vermek için başvuruda bulundu. Peki, Merve Eryiğit kimdir, kaç yaşında? Merve Eryiğit ne iş yapıyor?

MERVE ERYİĞİT KİMDİR?

Merve Eryiğit, kamuoyunda daha önce tanınmayan bir isim olarak biliniyor. 2026 yılı başında İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı. Bu operasyon, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlendi ve toplamda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Eryiğit'in de bu kişiler arasında yer almasıyla birlikte adı kamuoyunda gündeme geldi.