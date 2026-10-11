Merve Veziroğlu’nu 58 kez bıçaklayan sanığın itirazı kabul edildi: Öldürmek istememiş!

Merve Veziroğlu, 2023 yılında İstanbul Üsküdar’daki evinde eşi Yunus Yıldırım tarafından 58 kez bıçaklandı.

Sanık Yıldırım, 26 yıl hapis cezasına çarptırılırken dosya üst mahkemeye taşındı.

İstinaf mahkemesinin ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bulmasının ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklayan Yıldırım’ın “Öldürme kastım yoktu” diyerek Yargıtay’a başvurduğu ortaya çıktı. Dilekçede, eylemin hukuki niteliğinin yeniden değerlendirilmesi talep edildi. Yargıtay’da kararın bozulmasının ardından davanın yeniden görüleceği aktarıldı.

İç mimar ve YouTuber Veziroğlu Cumhuriyet’e yaşadıklarını anlatırken 5 Kasım’da İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma için de çağrıda bulundu.

“Suçu işleme amacı gün gibi ortadayken verilen 26 yıllık ceza bile böyle bir suçun karşılığı değil” diyen Veziroğlu, “Yine de istinafın bunu onamasıyla, yaşadığım vahşetin ve adalet mücadelemizin bir nebze olsun karşılık bulduğunu hissetmiştim. Bu eylemi gerçekleştiren şahsın daha önce başka kadınlara yönelik şiddet içeren eylemleri olduğu ve bunlar nedeniyle ceza aldığı dosyamıza yansıtılmıştı. İlk mağduru ben değilim ancak en büyük zararı verdiği kişi benim, neredeyse ölüyordum. Ancak dosya Yargıtay’dan verilen 26 yıllık cezanın fazla olduğu gerekçesiyle bozuldu ve bu da benim yaşadığım acının çok büyük bir hayal kırıklığına dönüşmesine sebep oldu. Yargıtay’ın verdiği bu kararı vicdanen kabul etmemiz mümkün değil. Benim talebim ağır ceza mahkemesinin ve sonrasında istinafın verdiği kararlı ve adil tutumun Yargıtay aşamasında da korunmasıdır” ifadelerini kullandı.

Sanığın “Öldürme kastım yoktu” ifadesine tepki gösteren Veziroğlu, “58 yerimden bıçaklandığım bir olayda “Öldürme kastı yoktu” demek akılla, mantıkla ve vicdanla alay etmektir. Bu dilekçe tamamen cezayı indirmek için sığınılmış hukuki bir kılıftan ibaret, kabul edilebilir hiçbir yanı yok” dedi.

‘TEHDİTLER SÜRÜYOR’

Tehditlerin sürdüğünü söyleyen Veziroğlu, “Can güvenliğimi tehdit eden ve beni sindirmeye çalışan her durum için avukatlarımla birlikte derhal resmi suç duyurularında bulunduk, hukuki süreci kararlılıkla takip ediyoruz” diye konuştu.