Meryem Çap cinayeti davası 3 Nisan’da görülecek

Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 04:00

İddianamede, Şeyhmus Çap’ın oğlu Y.Ç’nin dilini ve elini yakarken uyguladığı şiddetin öldürülen anne Meryem Çap tarafından ses kaydına alındığı ortaya çıktı. Davanın ilk duruşması 3 Nisan’da İstanbul 35 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Çap’ın yargılanacağı duruşma öncesi Cumhuriyet konuya ilişkin davanın avukatlarından Buse Şahin’le konuştu. Avukat Şahin, “Bu cinayet aslında anlık bir öfkenin sonucu değil. Ne yazık ki evlilik birliğinin kurulmasından beri devam eden bir şiddetin sonucu. Bu şiddet sadece maktulle de sınırlı kalmamış. Müşterek çocuğa da yansımış. Hatta öyle ki çocuğun dilinin ve elinin çakmakla yakıldığına dair ses kayıtlarını bir soruşturma aşamasında da dosyaya sunmuştuk. Bu kayıtlar şiddetin ne kadar derin olduğunu ve boyutunu gösteriyor” dedi. Şahin sözlerini şu şekilde noktaladı: “Kadın cinayetlerinin takip edildiği bir anıt sayaç var. 2023 yılında da sadece toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak 406 kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Ne yazık ki Meryem de bu isimler arasında yer alıyor.”

