Meryem Çap cinayeti davasında karar: Katil eşe indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:18

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:18

İstanbul Bayrampaşa'da 15 yıldır evli olduğu eşi Meryem Çap'a sistematik bir şekilde şiddet uyguladığı öne sürülen ve 22 Ağustos 2023'te çocuğunun gözü önünde 5 kurşunla katleden tutuklu sanık Şeyhmus Çap'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması, dün İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık Şeyhmus Çap duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ölen Meryem Çap'ın annesi ile babası, ailenin avukatı Hüseyin Ersöz ile Aile Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANMAYA YÖNELİK"

Mütalaaya karşı beyanları sorulan Meryem Çap'ın annesi ile babası, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatı Hüseyin Ersöz de beyanında suçun, eşe karşı kasten işlendiğini ve fiilin nitelikli şekilde oluştuğunu, sanığın beyanlarının ise haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik olduğunu kaydederek, sanık beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"BU BANA YAPTIRILDI"

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık Şeyhmus Çap, "Eşimin annesi ile babasının anlattığı beyanlara bakarsak eğer, suçta kast durumu varsa ben de onlardan şikayetçiyim. Defalarca kez kendilerine kızlarındaki değişimi anlattım. Kendilerini geri çektiler. Ben yıllarımı kaybettim, benliğimi kaybettim. Son bir kaç ayda ben annesine anlattım, 'oğlum ben ne yapabilirim, sen ikna edersin' dedi. Oğlumla ilgili olayda madem çok iyi bir anneydi ve ben oğluma şiddet uyguluyordum, neden polisi aramak yerine bunu kayda aldı. Bu şahıs (öldürdüğü eşinden bahsediyor) yaşadığımız olayları kendi tarafına çekmek için kayıt altına alıyor. Bu bana yaptırıldı. Keşke ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim. Bu bana yapılmış bir komploydu" dedi.

"250 KADIN ÖLDÜYSE 500 ERKEK DE ÖLDÜ"

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yaptığı savunmada olayda haksız tahrik olduğunu savunarak, "Tüm suçun müvekkilimde olduğu, müvekkilimin barbar olduğu söyleniyor. Sürekli kadın cinayeti, kadın cinayeti oldu, ilk sözleri 'bu sene 250 kadın öldü', e 500 erkek de öldü. Müvekkilim Türk toplumunda bir çok erkeğin yapamayacağı gibi kibar bir insan. Ama sanki şiddete meyilli biriymiş gibi lanse edildi. Biz bunun anlık bir olay olmadığını, 15 yıllık bir süreç olduğunu, karşı tarafın (ölen Meryem Çap) sürekli müvekkilime saldırdığını ispatlıyoruz. Evlilik birliği içerisinde müvekkili sürekli kışkırtmış. Duygu durum bozukluğu yaşıyor çok belli. Müvekkil tüm bunlara rağmen almış hanımını götürmüş psikoloğa daha ne yapsın. Biz müvekkilin beraatını istemiyoruz. Sadece hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Müvekkilin ırkına karşı bir saldırı var, erkekliğine, şerefine karşı bir saldırı var. Müvekkilim bir suç işledi ama bu suçu kasten, bilerek, planlayarak işlemedi" dedi. Sanık son sözlerinde, "Ben katil olmadım, katil yapıldım. Yaşama sevincim öldürüldü" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme sanık Şeyhmus Çap'ı, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanığa, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.