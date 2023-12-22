Meryemana Evi, Efes Selçuk’un elinden alınıyor!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:57

Güncelleme: 22.12.2023 - 09:57

İzmir’in Efes Selçuk ilçesinde bulunan ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Meryem Ana Evi, Efes Selçuk Belediyesi’nden alınıyor. Konuya ilişkin Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nunda meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sözleşmenin tahsisinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sonlandırılmasının belediyenin en büyük gelir kaleminin el konulması anlamına geldiğini belirterek, “Böyle bir şey gerçekleşirse, bu kentimizin ekonomisine darbe yapmakla eş anlamlı. Verilemeyecek hizmetler dolayısıyla Meryemana Evi’nin bundan zarar göreceği de aşikar. 50 yılı aşkın bir süredir belediyemiz tarafından titizlikle korunan ve geliştirilen bu kültür varlığının Efes Selçuk halkının elinden alınmasına asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Böyle bir tutumu Efes Selçuk halkı asla kabul etmeyecektir” dedi.

2015 yılında Efes Antik Kenti, Ayasuluk ve Çukuriçi Höyüğü ile birlikte Meryemana Evi de 4 bileşen olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesine dahil edildi. Dolayısıyla Efes Selçuk, gerek tarihsel olarak, gerekse inanç turizmi açısından dünyanın göz bebeği olan, açık hava müzesi niteliğinde eşsiz bir kent olma özelliği taşıyor. Meryemana Evi; Efes Selçuk halkı, Efes Selçuk Belediyesi ve Hz. Meryemana Evi Derneği işbirliği ile günümüze kadar ulaşarak, tüm dünyadan milyonlarca kişinin ziyaret ettiği önemli bir inanç ve kültür değeri haline geldi. Bugün Meryemana Evi işletmesi Efes Selçuk halkının elinden alınıyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryemana Evi’nin korunması ve geleceğe taşınması amacıyla belediye tarafından sürdürülen çalışmaların ve hizmetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için ziyaretçilerden elde edilen gelirin, Efes Selçuk halkının ihtiyaçlarına karşılık gelen kamusal faaliyet ve hizmetlere harcandığını belirterek, bu gelirlerin kent halkının yaşamında çok hayati bir rol oynadığını ifade etti.

“BÜTÇENİN YÜZDE 75’i”

Başkan Sengel, “Efes Selçuk Belediyesi’ne merkezi bütçeden aktarılan miktar yıllık olarak yaklaşık 30 Milyon TL. Buna karşılık yaklaşık 650 Milyon TL olan belediye bütçesinin yüzde 75’i ise, Efes Selçuk’taki kültürel miras değerlerinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi karşılığında oluşan gelirden elde edilmektedir. Söz konusu gelir, Efes Selçuk Belediyesi’nin kentte sürdürdüğü kamusal hizmetlerin, sosyal belediyeciliğin ve yerel ekonominin temel kaynağıdır ve yaşamsal önemdedir” dedi.

Başkan Filiz Ceritoglu Sengel, Meryem Ana Evi kapsamındaki işletme haklarının Efes Selçuk Belediyesi’nden alınarak, Milli Parklar Genel Müdürlüğü üzerinden, “henüz” bilinmeyen ellere devredilme tehdidi ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Sengel, “Eğer bu tehdide karşı konulmaz ve işletme haklarımıza el konulursa, hem belediyenin hem de kentin ekonomisi çökecek; kamusal hizmetleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri ile kentin yerel ekonomisini canlandıran belediye faaliyetleri bitme noktasına gelecektir. En az bunun kadar üzücü bir sonuç da, böyle bir durum gerçekleştiğinde dünya kültür mirasının ve kentimizin bir parçası olan bu varlıkların korunup, geliştirilmesi odaklı hizmetlerin aksama veya yerine getirilememe olasılığıdır. Meryem Ana Evi kapsamındaki işletmelerin, kamu kurumları tarafından işletileceği iddia edilse dahi, bugüne kadar neredeyse istisnasız biçimde her örnekte olduğu üzere, iktidarın yandaş ya da işbirlikçi çıkar çevrelerine verileceği, benzer süreçlere bakıldığında neredeyse kesindir. Açılacak, göstermelik ihaleleri Efes Selçuk dışındaki çıkar çevrelerinin kazanacağı sürpriz olmayacaktır” diye konuştu.

“KAMUSAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK VE ETİK OLARAK YANLIŞ”

“Efes Selçuk’taki kültürel miras değerlerinin Efes Selçuk Belediyesi tarafından korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi için sürdürülen faaliyetler aynı zamanda sezonluk değişimlerle birlikte, belediyenin kadrolu çalışanlarının dışında, yaklaşık 200 kişinin istihdam edilmesini mümkün kılmaktadır. Meryem Ana Evi’ne el konulursa, tamamı Efes Selçuklu olan bu insanlar işsiz kalacaktır” diyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, UNESCO Dünya Kültür Mirası Efes Selçuk’un kültürel değerlerine rant ve çıkar çevrelerinin menfaatlerini akla getiren zihniyetle el konulmasına; devlet yönetimi ciddiyetinden ve kamusal sorumluluktan yoksun girişimlerle Efes Selçuk’a adeta ekonomik bir darbe yaparak kayyum atanmasına izin vermemekte kararlı olduklarını ifade etti. Başkan Sengel sözlerini, “Böyle bir yola girmekte inat edenler, karşılarında Efes Selçuk halkının haklı tepkisini ve protestosunu bulacaktır. Efes Selçuk’un doğal, kültürel ve tüm toplumsal değerlerinin sahibi, koruyucusu ve dolayısıyla ekonomik getirisi yalnızca Efes Selçuk halkınındır; Meryem Ana bizimdir” diyerek bitirdi.