Meryema’nın annesinden adalet çağrısı

Yüksekten düşerek yaşamını yitiren Meryema H’nin yanında bulunan Tekin Ç’nin resmi nikâhlı eşini darp ettiği iddia edildi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 01.06.2024 - 04:00
Meryema’nın annesinden adalet çağrısı
Abone Ol google-news

Siirt’te yaşayan Meryema H., 2 Mayıs’ta yüksekten düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Olay anında Meryema H’nin yanında bulunan Tekin Ç. ise tutuklandı. Tekin Ç’nin resmi nikâhlı eşini darp ettiği ve olaydan önce bir süre cezaevinde kaldığı iddia edildi. Cumhuriyet’e konuşan Meryema H’nin annesi H.H., “Adam eşini darp etmiş o yüzden bir süredir cezaevindeymiş. Kızımı da kandırdı. Cezaevinden çıkınca kızımı, ‘Sana zarar vermeyeceğim’ diyerek yanına çağırdı. Kızım da yanına gitti. Olaydan önce kızım beni arıyor ancak ben uyuduğum için duymadım. Başka bir arkadaşını da arayıp ‘Gel beni kurtar’ diye mesaj atmış. Benim ciğerim yandı” diyerek adalet çağrısında bulundu.


Meryema haberleri Tekin Ç. haberleri kadın cinayetleri haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı! Gözaltına alındı

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı! Gözaltına alındı
Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi

Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi ölü

Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi ölü
Akar mikrofonu açık unutunca... Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı

Akar mikrofonu açık unutunca... Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı
Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası

Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası
Ülke tarihinin en büyük boşanma davası: Eski eşine rekor tazminat kararı!

Ülke tarihinin en büyük boşanma davası: Eski eşine rekor tazminat kararı!
Aşkım Kapışmak gözaltına alınmıştı: Soruşturmada yeni gelişme…

Aşkım Kapışmak gözaltına alınmıştı: Soruşturmada yeni gelişme…