Meryema’nın annesinden adalet çağrısı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.06.2024 - 04:00

Siirt’te yaşayan Meryema H., 2 Mayıs’ta yüksekten düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Olay anında Meryema H’nin yanında bulunan Tekin Ç. ise tutuklandı. Tekin Ç’nin resmi nikâhlı eşini darp ettiği ve olaydan önce bir süre cezaevinde kaldığı iddia edildi. Cumhuriyet’e konuşan Meryema H’nin annesi H.H., “Adam eşini darp etmiş o yüzden bir süredir cezaevindeymiş. Kızımı da kandırdı. Cezaevinden çıkınca kızımı, ‘Sana zarar vermeyeceğim’ diyerek yanına çağırdı. Kızım da yanına gitti. Olaydan önce kızım beni arıyor ancak ben uyuduğum için duymadım. Başka bir arkadaşını da arayıp ‘Gel beni kurtar’ diye mesaj atmış. Benim ciğerim yandı” diyerek adalet çağrısında bulundu.