Mesai dağıtımındaki adaletsizlik sağlık hizmetini geriletiyor: Ereğli Hastanesi'nde mesai oyunu

Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde ameliyathane, yoğun bakım ve hasta servislerinde, çalışanların mesai saatlerinin kısıldığı ortaya çıktı. Ameliyathanede görevli anestezi teknikerleri ve hemşire sayısı minimum düzeye indirilirken; yoğun bakım ve servislerde ise personelin sadece yasal zorunlu mesai sınırını dolduracak şekilde görevlendirildiği görüldü. Sağlık emekçileri ise bu tabloyla hastanenin; günlük hasta yoğunluğu, travma ve acil durum vakaları göz önüne alındığında halk sağlığı ve çalışan sağlığı açısından büyük risk barındırdığını ifade ediyor.

SİSTEMATİK OLARAK KISILDI

Söz konusu düzenlemelerin arkasında, yeniden sözleşme dönemi yaklaşan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile İdari ve Mali İşler Müdürünün bulunduğu iddia ediliyor. Yetkililerin, İl Sağlık Müdürlüğüne "tasarruflu yönetici" görüntüsü vererek koltuklarını koruma niyeti taşıdığı ileri sürülüyor. Hastanede hali hazırda yaklaşık 100 hemşire açığı bulunmasına karşın, yalnızca bazı ayrıcalıklı birimlere fazla mesai yapılmasının neredeyse tamamen engellendiği söyleniyor. Hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için fazla mesai yapılması gereken yer olan servislerde dahi bu sürenin sistematik olarak kısıldığı göze çarpıyor.

Hastanenin hasta yoğunluğu ve mevcut personel açığı göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarının olağanüstü bir yük altında çalışmak zorunda bırakıldığı ifade ediliyor. Fazla mesai yapılması gereken birimler yerine, sadece nöbet çizelgesindeki saatlerin doldurulması yönünde bir eğilim gözlemleniyor. Bu durum, hem iş yükünü artırıyor hem de hizmet kalitesini riske atıyor.

KAMU KAYNAKLARI USULSÜZ KULLANILIYOR

Öte yandan hastanede hasta nakil biriminde çalışan bazı kişilere düzenli olarak her ay 128 saat gibi olağanüstü fazla mesai yazıldığı tespit edildi. Bu rakam, diğer servislerdeki sıfıra yakın fazla mesai oranlarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir ayrıcalığı gözler önüne seriyor. Bu birimde çalışanların çoğu, geçmişte hastanede yöneticilik yapmış kişiler ya da yetkili sendikanın eski yöneticileri olduğu iddia ediliyor. Özellikle M.K. isimli bir çalışanın, sosyal çalışmacı kadrosunda olmasına rağmen şoför olarak görev yaptığı, yıllardır bu birimde mevzuata aykırı şekilde çalıştırıldığı belirtiliyor. Sağlık emekçileri bu durumu, “Sadece idari ihmalle açıklanamaz; aynı zamanda kamu kaynaklarının usulsüz biçimde kullanıldığının açık göstergesi” olarak değerlendiriyor

ADALET SAĞLANMALI

Sağlık çalışanları ve yurttaşlar, bu uygulamaların hem çalışan haklarına hem de hasta güvenliğine zarar verdiğini ifade ederek Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Hizmetin nitelikli, kesintisiz ve adil bir şekilde sürdürülmesini talep eden sağlık emekçileri, kadro dışı görevlendirmelerin sona ermesini, liyakat ilkesinin esas alınmasını ve fazla mesai dağılımında adaletin sağlanmasını istiyor.