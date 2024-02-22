Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışma saatleri ne kadar olacak?

Türkiye'de haftalık 45 saat olan çalışma süresini düşürmeye yönelik çalışmalar başladı. Bu noktada esnek çalışma düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ve maaşları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışma saatleri ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:35
Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışma saatleri ne kadar olacak?
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Türkiye'de haftalık 45 saat olan çalışma süresini düşürmeye yönelik çalışmalar başladı. Düzenlemeyle birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 35-40 saate indirilmesi gündemde. Peki,  Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışma saatleri ne kadar olacak? 

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU?

Son dönemde bütün dünyada çalışma saatlerinin kısaltılması ile ilgili tartışmalar ve bu konuda pilot denemeler devam ediyor.

Türkiye de son dönemde hem yeni çalışma modelleri hem de mesai saatleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."


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