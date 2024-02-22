Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Ne zaman diziye dönecek?
Geçen ay beyin kanaması geçiren ve 2 kez ameliyat olan 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen’in ne zaman evine ve diziye döneceği merak konusu. Ünlü oyuncu Tanrıöğen’in önümüzdeki 2 bölüm daha dizide olmayacağı kesinleşti.
Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisine 26 Ocak Cuma gününden beri Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde devam ediliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birer gün aralıklarla 2 kez ameliyat edilen usta oyuncu hastanedeki 4. haftasını tamamlamak üzere. Tanrıöğen’in normalde bu cuma taburcu olması bekleniyordu.
Ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen 61 yaşındaki oyuncunun bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi. Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha ‘Kızılcık Şerbeti’nde olmayacağı kesinleşti. İleriki bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.
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