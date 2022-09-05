Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti
Kocaeli'de iki arkadaş mesajlaşırken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle buluşan iki arkadaştan biri, diğerinin ayak bileğine silahla ateş ederek yaraladı.
İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi'nde iddiaya göre, arkadaş olduğu öğrenilen S.K ve M.S cep telefonlarıyla mesajlaşırken bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
AYAK BİLEĞİNE ATEŞ ETTİ
Tartışmanın yüz yüze devam etmesi üzerine M.S., yanındaki tabancayla S.K’nın ayak bileğine bir el ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan S.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İçeriden çekilen fotoğraflar paylaşıldı
- Soylu için harekete geçiliyor
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- Türkiye'nin en mutsuz ili belli oldu
- Mustafa Muhammed'e kaza şoku!
- İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
- 'Lağım patladı; arınacak tarafı kalmadı'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- 'Böyle biri değildi'
- Projede yer alan mimar konuştu