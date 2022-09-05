Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:21

İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi'nde iddiaya göre, arkadaş olduğu öğrenilen S.K ve M.S cep telefonlarıyla mesajlaşırken bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

AYAK BİLEĞİNE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın yüz yüze devam etmesi üzerine M.S., yanındaki tabancayla S.K’nın ayak bileğine bir el ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan S.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.