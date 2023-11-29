Mescit yapılması tartışması sürerken ‘cemaatle cuma’ya izin: Okulu camiye çevirdiler

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

İktidarın eğitimin dinselleştirme çalışmaları hız kesmiyor. Bursa Nilüfer’de cuma namazlarının okulda kılınabilmesi için müftülükten onay alan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi, öğretmenlerden de maddi manevi bağış talebinde bulundu. Müftülük onayı sonrası okulda cemaatle cuma namazı kılınacağı talimatı veren okul müdürü, öğretmenlere “cuma namazı kılınan yer” belirttiği mekânın hayırseverler tarafından yapıldığını belirtti.



Cumhuriyet’e konuşan Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Görünen o ki MEB’e bağlı resmi bir eğitim kurumu olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu uygulamayla aynı zamanda müftülüğe bağlanmıştırr” dedi. “Bu yolla okulda cemaatle cuma namazı kılmayı gerekçe gösteren herkesin okula kolaylıkla girebileceğini ve bunun güvenlik sorunları getireceğini” vurgulayan Toy şöyle konuştu: ”Okullarda mescit açılması konusundaki davalar devam ederken okul mescitleri cami gibi müftülük onayı ile ve müftülüğün yetkilendirdiği kişilerce cemaatle namaz kıldırılan mekâna dönüştürülmüştür. Yetkililer suç işlemektedirler.”



‘SİYASİ DAYATMA’

İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz ise “İslam fıkıhına göre herkese açık olmayan yerlerde cuma namazı kılınamaz. Cuma namazı için belirlenen yer camidir.” diye konuştu. Bunun bir ideolojik bir dayatma olduğunu vurgulayan Filiz, “Siyasi bir uygulamaları da ibadet diye insanlara dayatmanın hiçbir anlamı yoktur. Eğitim öğretimden daha yüce bir ibadet yoktur. Okullarda cuma namazının kılınması demek tarikat ve cemaatlerin okullara meşru bir ibadet aracılığıyla sızması demektir. Okullarda çok farklı dinden, görüşten, mezhepten öğrenciler vardır” uyarısında bulundu

