MESEM’deki sıkıntılar sorulan Bakan Tekin, ‘eğitim mevzuata uygun’ dedi: Bakan ‘şartlara uygun’ buldu

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, çocuk ölümleri ve iş kazalarıyla gündeme gelen MESEM projesini Meclis gündemine taşıyarak, konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özer önergesinde “Program kapsamında meydana gelen bin 348 iş kazasının illere, yıllara, sektörlere, cinsiyetlere ve yaşlara göre dağılımı nedir? Bu kazalarda hayatını kaybettiği belirtilen 10 öğrenci kimdir? Söz konusu iş kazalarına ilişkin yürütülen idari ve adli soruşturmaların sonuçları nelerdir? MESEM öğrencilerinin büyük bölümünün uzun saatler çalıştırıldığı ve sosyal gelişimlerinin olumsuz etkilendiği bulguları dikkate alınarak, bu durumun önüne geçmek için hangi tedbirler alınmaktadır? Programın çocukların eğitim hakkı, ruhsal ve fiziksel gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bir etki analizi yapılmakta mıdır?” sorularını yöneltti.

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞMADI

Önergeye dönüş yapan Tekin, çocukların projeden olumsuz etkilendiği gibi eleştirilere karşılık vermedi. Tekin, MESEM kapsamında yaralanan ve yaşamını yitiren çocuklarla ilgili bilgileri de paylaşmadı. Öğrencilerin usta öğretici gözetiminde ve koordinatör öğretmen denetiminde çalıştığını aktaran Tekin, geriye kalan tedbirlerin de mevzuatlarda tanımlandığını söyledi. Tekin “Mesleki Eğitim Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre beceri eğitimi yapılacak işletmelerin, beceri eğitimi kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme şartı

bulunmamaktadır. İşletmelerde yapılan eğitim, mesleki eğitimin tamamlayıcısı olarak ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelerde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı. “Ölümlü kazalar; inşaat, elektrik, mobilya ve metal sektöründe yaşanmıştır” diyen Tekin, bu konulardaki adli süreçlerin de devam ettiğini söyledi.