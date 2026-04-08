Meslek Fabrikası direnişine sokak sanatçılarından destek: 'Meslek Fabrikası siyasi çekişmelere alet edilmemeli'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlattığı direniş 3. gününde devam ediyor. İlk günden itibaren sendikalar ve birçok STK’dan direnişe destek geldi. Bugün de farklı tiyatrolarda görevli sokak sanatçıları, Meslek Fabrikası önünde destek amaçlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kostümleriyle alana alan sanatçılar, ellerinde “Google Maps’e bakın, burası halkın”, “Bug var halk izin vermiyor”, “Hile kodu yok” yazılı dövizler taşırken “İzmir için, sanat için” yazılı pankart açtı.

Sanatçılar adına ortak açıklamayı yapan Oyun Hamuru Tiyatrosu Kurucusu Burak Özbaykuş, şunları söyledi:

“BU KADAR KIYMETLİ BİR BİNANIN KAPILARININ HALKA KAPATILMASINI ANLAMIYORUZ”

“Meslek Fabrikası binası yıllardır İzmir halkına birebir temas eden, doğrudan hizmet veren ve aynı zamanda istihdam için de katkı sunan bir bina olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Bugün böyle bir binaya el konulması bir parti meselesi değil, İzmir halkına eziyet etmektir. Üstelik İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ve belediyenin bürokratlarından aldığımız bilgiye göre bina hakkında hukukî süreç hâlâ devam etmekte ve henüz kararın ne olacağı bilinmemektedir. Hâl böyleyken halka doğrudan hizmet veren bu kadar kıymetli bir binanın kapılarının halka kapatılmasını anlamamız mümkün değildir.

“İZMİR HALKI ÜZERİNDE YARATILAN BU MAĞDURİYET GİDERİLMELİ”

İzmirli sanatçılar olarak çağrımız nettir. İzmir halkının hakkı ve mülkü olan bu binanın yine tüm İzmirlilerin kullanımında kalması, Meslek Fabrikası gibi kıymetli bir yapının siyasi çekişmelere alet edilmemesi ve halka hizmet vermeye devam etmesi gerekmektedir. Yetkililere çağrımız hukukun üstünlüğünü ve adaleti sağlamaları ve özellikle İzmir halkı üzerinde yaratılan bu mağduriyetin ivedilikle giderilip Meslek Fabrikası'nın yeniden halkın hizmetine açılmasıdır. Biz İzmirli Sanatçılar olarak da bu süreç boyunca sadece bugün değil; mahkemenin adil bir şekilde sonuçlanacağı güne kadar İzmir halkının yanında yer alacağız.”