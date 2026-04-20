Meslek fabrikasından sonra Namazgâh Hamamı da kapatıldı

İzmir’de son dönemde kamusal alanların kullanımına ilişkin tartışmalar derinleşiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyet gerekçesiyle el konulan Meslek Fabrikası sonrası şimdi de Namazgâh Hamamı için kapatma süreci başlatıldı. Tarihi hamam bugün itibarıyla kapatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyet gerekçesiyle yürütülen işlemler kapsamında önce Meslek Fabrikası, ardından Namazgâh Hamamı devre dışı bırakılırken, şimdi de kentin farklı noktalarındaki kamusal yapıların benzer bir süreçle karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde yer alan Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve eski Gasilhane olarak bilinen yapılara el koyma girişiminde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Konak’taki tarihi Namazgâh Hamamı için de harekete geçti. Tarihi kimliğiyle kentin önemli yapılarından biri olan Namazgâh Hamamı’nın, son yıllarda sosyal ve kültürel amaçlarla kullanıldığı biliniyordu. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyet hakkını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunduğu ve alanın mevcut kullanımına bugün itibarıyla son verildiği öğrenildi.

16 MART’TA VAKFA TESCİL EDİLDİ

Özel mülkiyete ait Namazgâh Hamamı 2009’da kamulaştırılmış, tüm maliklere ait hisselerin tamamı 2013 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16’ncı yüzyıla tarihlenen yapıyı 2018 yılında 1,2 milyon lira kaynak ayırarak restore ettikten sonra harap haldeki yapı kente kazandırılmıştı. Agora Kazı Alanı yanındaki bin 63 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın orijinal hali korunmuştu.

2886 Sayılı Kanun kapsamında ihaleyi kazanan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na 3 yıllığına teslim edilen yapının kira sözleşmesi 2025 yılının aralık ayında sona erdi. Büyükşehir Belediyesi, yeniden ihaleye çıkma aşamasındayken bu kararla karşılaştı. Binanın 16 Mart 2026’da Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa Bin Mehmed Bey Vakfı adına tescil edildiği öğrenildi.

BÜYÜKŞEHİR RESTORE ETMİŞTİ

İzmir mimarisinin önemli yapı taşlarından 16. yüzyılda yapıldığı bilinen Namazgâh Hamamı, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla restore edilerek kente kazandırıldı. Agora bölgesinde 762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamam, yaklaşık 1.2 milyon liralık bütçeyle eski görkemine kavuşturulmuştu.

SIRADA GASİLHANE VE EGEMENLİK BİNASI MI VAR?

Meslek Fabrikası ve Namazgah hamamı sonrası gözler şimdi diğer yapılara çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce gündeme getirilen Egemenlik Binası ve Tepecik’te bulunan eski Gasilhane olarak bilinen yapı için de benzer bir sürecin yaşanabileceği konuşuluyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR DAVA AÇTI

İzmir Büyükşehişr taşınmazın tapusunun değiştirilmesine dair 17 Mart 2026 tarihinde dava açtı. Büyükşehir, 23 Mart’ta Konak Tapu Müdürlüğü'nden tescile konu taşınmaza ilişkin ilk tesis tarihinden itibaren tüm tedavülleri ile tapu kayıtlarının, kadastro tespit tutanağı ve bunlara dayanak belgeler olmak üzere tüm evrakları ile birlikte Vakfiyet durumları, taşınmazın vakıf ilişkisine dair tüm belgelerin Belediyeye gönderilmesini talep etti.