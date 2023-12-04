Meslek odaları “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir İzmir?” sorusuna yanıt arayacak

Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:10

Güncelleme: 04.12.2023 - 14:10

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu “İzmir Kent Sempozyumu” için geri sayım başladı. Her 5 yılda bir düzenli olarak düzenlenen sempozyum bu yıl 22-23 Aralık tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezinde gerçekleştirilecek. 24 meslek odasının katılacağı ve “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir İzmir?” sorusuna yanıt aranacağı sempozyumda sunumlar, konuk konuşmacılar ve forumlar ile kente dair görüşler, öneriler, eleştiriler paylaşılacak ve meslek odaları yerel seçimler öncesinde kente dair beklenti ve taleplerini dile getirecekler.

İZMİRLİLERE DAVET

Sempozyum öncesi düzenlenen basın toplantısında TMMOB İzmir İKK sekreteri Aykut Akdemir, “Kentlerimizin mevcut durumu, kent planlaması ve yönetimi, afetler, kentin adaleti, kent suçlarına kadar farklı başlıklar altında değerli sunumlar ve paylaşımlar ile kentimizin bugünü ve geleceğine dair düşüncelerimizi paylaşacağız. 2024 yılı mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde kentin, kentte yaşayanların, uzman meslek odalarının sözleri ve değerlendirmeleri ile “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir İzmir?” sorusunun yanıtını arayacağımız sempozyumumuzda, yerel yönetimlere aday olanların, yönetime gelmeleri halinde vurguladığımız tüm konuların takipçisi olacağımızı bir kez daha paylaşıyor, tüm İzmirlileri bizlerle birlikte kent ile dair gücümüzü büyütmeye davet ediyoruz” dedi.