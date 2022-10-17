Meslek odalarından Buca’daki rant planlarına itiraz!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 15:53

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları, İzmir’de tartışmalara yol açan ve kamusal alanların yüzde 70’ini özele devreden imar planlarıyla ilgili eski Buca Cezaevi arazisinde bir eylem düzenledi.

"KAMU YARARI NEREDEDİR?"

63 yıl hizmet verdikten sonra yıkılan cezaevi arazisiyle ilgili itirazlarını açıklayan ve İzmirlilere ortak mücadele çağrısı yapan meslek odaları adına hazırlanan açıklamayı okuyan Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Elvan Sönmez Güler, “Kamusal bir bina yıkılmıştır. Geride kalan alanın kentin ihtiyacı olan yeşil alan ihtiyacını karşılaması gerekirken, alanın neredeyse yüzde 70’lik bölümü yüksek bir yoğunlukla 25 metre yüksekliğinde ticari inşaat yapımına uygun şekilde planlanmıştır. Bu yaklaşımda kamu yararı nerededir? Buca’da yaşayan vatandaşlarımızın ticaret ve konut alanlarından çok, başta yeşil alan olmak üzere kamusal alanlara ihtiyaçları vardır. Bütün bunlar yapılırken başta Buca’da yaşayan vatandaşlar olmak üzere bu kentte yaşayan vatandaşların fikri sorulmuş mudur? Planlama yetkisi belediyedeyken bu alanın rezerv alan ilan edilmesi ile yetki bakanlığa geçmiştir. Neden rezerv alan ilan edilmiştir? Belediye elbette kendi sınırları içinde ihtiyacına yönelik planlama yapabilecekken neden yetki gaspı yapılmıştır? Neyin hazırlığı yapılmaktadır? TMMOB’a bağlı odalar olarak askıdaki planı kabul etmediğimizi ve kamu yararı gözetmeyen, bu plana karşı tüm hukuki direnişi sergileyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kenti, kentli hakkını korumak için elimizden yapacağız” dedi.

"İNSAN İÇİN İNSANCA YAŞAM ALANI"

İzmir halkına 8 Ekim’e kadar askıya çıkan imar planlarına itiraz etmeleri çağrısında bulunan Güler, son olarak şunları söyledi: “Plan kararlarının ana öznesi, insan için insanca yaşam alanlarının oluşturulmasıdır. Bu alanın konut ve ticaret alanı olarak planlanması sonucu oluşacak durumun bölgeye getireceği hiçbir artı olmayacağı gibi tam tersi bölgeyi daha da yaşanmaz bir hale getireceği aşikardır. Bu nedenle, alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesi hayati gerekliliktir. Alanın, bölgenin sıkışık dokusuna nefes aldıracak bir açık kamusal mekâna dönüştürülmesi asıl hedef olmalıdır. Kaldırılan alan kamusal bir alandır ve yine kamusal alan olarak kullanılması kamusal bir haktır. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak Buca Cezaevi’nin kaldırılmasıyla ortaya çıkan alana yönelik kullanım kararlarının yapı ve trafik yoğunluğunu artıracak kullanımlar yerine tarihsel geçmişi ile bütünlük içerecek şekilde kamusal bir kullanım kararına dönüştürülmesi gerektiğini vurguluyoruz.”