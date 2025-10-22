Meslek örgütlerinden 'Çeşme Turizm Projesi' açıklaması: 'İptal kararına rağmen yağma projesinde ısrar etmek Çeşme yarımadasındaki yaşamı tüketecek'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İzmir Yaşam Alanları, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Çeşme Çevre Platformu (ÇEŞÇEP) ve davacı 103 yurttaş, Danıştay tarafından iptal edilen “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” kararına ilişkin İzmir Mimarlık Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz tarafından okunan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çeşme Yarımadası’nın büyük bölümünün yatırımcılara tahsis edilmesine yönelik planın yargı tarafından kesin olarak iptal edildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Kurumlarımız ve çok sayıda duyarlı yurttaş; halkımızın yaşam alanlarına, nadir ve korunması gereken habitat alanlarına müdahale içeren ve hukuka aykırılığı daha önce de yargı kararı ile belirlenmiş işleme karşı Danıştay 6. Dairesi nezdinde dava açmış, uzun zamana yayılan hukuk mücadelesinden sonra bu talan kararı Danıştay'ca iptal edilmişti. Son olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun geçen hafta avukatlarımıza tebliğ edilen kararı ile idarenin temyiz talebi reddedilerek bu talan kararı kesin olarak iptal edilmiştir. Artık ortada bir kesin hüküm vardır.”

Çeşme Turizm Bölgesi kararına karşı süren davalar sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koruma statülerini kaldırma girişiminde bulunduğu ancak yargının buna da geçit vermediği vurgulanan açıklamada, “Çeşme Turizm Bölgesi kararına karşı yürütülen hukuk mücadelesi devam ederken Bakanlık doğal sit alanlarında yat limanları, oteller, golf sahaları yapabilmek için bir yandan da bu alanların koruma statüsünü kaldırarak talanın önündeki son engelleri de temizlemek istemiştir. Bu karara karşı da hukuk mücadelesi verilerek işlem İzmir 2. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş, bu karar da İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesi’nin 19.06.2025 tarihli kararı ile kesinleşmiştir" denildi.

“YARGI KARARLARINA KARŞI AYNI ALANIN TEKRAR TURİZM BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Açıklamanın devamında, hukuk devleti vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa'da devletin niteliği hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Hukuk devletinde elde edilen yargı kararlarına karşı aynı alanın tekrar turizm bölgesi ilan edilmesi mümkün değildir. Çeşme Turizm Bölgesi kararına karşı yürütülen davada bilirkişi raporunda, turizm adı altında yapılan işlemin turizmin kaynaklarını yok edeceği ifade edilmiştir. Çeşme yarımadasının potansiyeli şu anda bile mevcut turizm ve ikinci konut yükünü karşılayamayacak ölçüde tükenmiş durumdadır. Son kalan kamuya ait orman alanlarını ve nitelikleri alanları turizm yapılaşmalarına açmak kamu menfaatine olmadığı gibi yarımadayı yaşanılamaz kılacaktır.”

“ISRAR ETMEK ÇEŞME YARIMADASI’NDAKİ YAŞAMI TÜKETECEK”

Yerli sermaye çevrelerinin projeyi yeniden gündeme getirmeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle dendi:

“Basına yansıyan haberlerde İzmir’in yerli sermaye çevrelerinin konuyu tekrar ısıtma çabasına girdiği görülmektedir. İzmir’in doğal ve kültürel varlıklarının talan edilmeden korunması hepimizin görevidir. Müşterek varlıkları sadece rant kapısı gören anlayış dünyadaki yaşamı tehlikeye atıyor. Kesin hükme rağmen halen yağma ve talan projesinde ısrar etmek Çeşme yarımadasındaki yaşamı tüketecektir, bunun farkında değil misiniz? Buradan Bakanlığa da seslenmek isteriz. Çeşme yarımadasının son kalan kamu alanlarına turizm bahanesiyle el atmaktan vazgeçin. Yargının yarımadaya müdahaleyi engelleyen kesinleşmiş kararlarına uyun. Hiç değilse bu sefer imtiyazlı azınlığa değil, halkın, doğanın, kamunun yararına uygun hareket edin.”