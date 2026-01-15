Metal işçileri MESS tekliflerini protesto etti: 43 fabrikada iş bırakma

Birleşik Metal-İş’in daha önce ilan ettiği eylem takvimi kapsamında metal işçileri bugün bir kez daha iş bıraktı.

MESS Grup TİS kapsamındaki 43 fabrikada örgütlü olan işçiler, vardiyalar sırasında üretimi durdurarak fabrika içinde yürüyüşler yaptı, sloganlar attı ve işverenin ücret tekliflerini protesto etti.

“HAKLI TALEPLERİMİZDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Sendikadan yapılan açıklamada, MESS’in sunduğu zam tekliflerinin metal işçilerinin taleplerinin çok gerisinde kaldığı vurgulandı.

İşçilerin, “sefalet zammı” olarak nitelendirdikleri bu dayatmalara karşı mücadeleyi büyütme kararlılığında olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri, MESS dayatmalarına karşı bugün beşinci kez, her vardiyada birer saat üretimden gelen gücünü kullanıyor. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki 43 fabrikada 11 bine yakın üyemiz, coşkulu sloganlar eşliğinde yürüyüş ve eylemler gerçekleştiriyor, MESS'in sefalet zammı tekliflerini protesto ediyor, bir kez daha haklı taleplerini yükseltiyor.