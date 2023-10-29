Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Mete Gazoz'un Atatürk tepkisi sonrası yandaştan geri adım

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yandaş TVNET'in Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin afişinde kendi fotoğrafına yer vermesine tepki gösterdi. Tepki sonrası TVNET afişi kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:36
Mete Gazoz'un Atatürk tepkisi sonrası yandaştan geri adım
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, yandaş kanal TVNET'in Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne ilişkin hazırladığı afişe sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

TVNET'in afişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yerine Mete Gazoz yer aldı.

Afişe tepki gösteren Gazoz, Atatürk fotoğrafını paylaşarak, "Doğru kullanım şekli" dedi.

 

TVNET'in afişine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. TVNET tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.


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