Mete Gazoz'un Atatürk tepkisi sonrası yandaştan geri adım
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yandaş TVNET'in Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin afişinde kendi fotoğrafına yer vermesine tepki gösterdi. Tepki sonrası TVNET afişi kaldırdı.
Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, yandaş kanal TVNET'in Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne ilişkin hazırladığı afişe sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
TVNET'in afişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yerine Mete Gazoz yer aldı.
Afişe tepki gösteren Gazoz, Atatürk fotoğrafını paylaşarak, "Doğru kullanım şekli" dedi.
Doğru kullanım şekli: https://t.co/S0nrlRCOAr pic.twitter.com/vBgU0v3QGv— Mete Gazoz (@metegazoz) October 29, 2023
TVNET'in afişine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. TVNET tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.
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