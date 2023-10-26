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Mete Gazoz ve Melissa Vargas kamera karşısına geçti: Eleştirilere yanıt verdi

Bir telefon markasının reklam kampanyası için milli voleybolcu Melissa Vargas ile kamera karşısına geçen Mete Gazoz, reklam fotoğraflarına ilişkin sosyal medyadan gelen eleştirilere yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:57
Mete Gazoz ve Melissa Vargas kamera karşısına geçti: Eleştirilere yanıt verdi
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Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz, bir telefon firmasının reklamı için milli voleybolcu Melissa Vargas ile birlikte kamera karşısına geçti.

195 cm boya sahip Vargas’ın fotoğrafta boyu 182 cm olan Gazoz’dan kısa görünmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

“MELİSSA OTURUYORDU”

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı eleştirirken Mete Gazoz sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazoz, tepkilere “Melissa oturuyordu” sözleriyle yanıt verdi.


mete gazoz Melissa Vargas

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