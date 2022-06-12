Meteoroloji'den 39 il için yeni 'sarı' kodlu uyarı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "MeteoUyarı" sisteminde 39 il için "sarı" kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren ülkenin büyük bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, ülkenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın 13.06.2022 Pazartesi günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Van’ın güney ve doğusu, Şırnak ve Hakkari) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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