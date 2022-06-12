Meteoroloji'den 34 il için 'sarı kodlu' uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, sağanak yağışlar yurt genelinde etkisini sürdürecek. Meteoroloji, bugün için 34 ile 'sarı kodlu' uyarı verdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 08:17
Meteoroloji'den 34 il için 'sarı kodlu' uyarı!
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Yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren ve sel felaketlerine neden olan kuvvetli yağışlar hafta sonunda da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, sağanak yağışlar, yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji, vatandaşları meteorolojik verileri yakından takip etmeleri ve tedbir almaları hususunda uyarırken 34 il için 'sarı kodlu' uyarı yayımladı. 

O iller şu şekilde;

Adana, Amasya, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Yaloa, Karabüz ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.


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