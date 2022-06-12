Meteoroloji'den 34 il için 'sarı kodlu' uyarı!

12 Haziran 2022 Pazar, 08:17

Yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren ve sel felaketlerine neden olan kuvvetli yağışlar hafta sonunda da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, sağanak yağışlar, yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji, vatandaşları meteorolojik verileri yakından takip etmeleri ve tedbir almaları hususunda uyarırken 34 il için 'sarı kodlu' uyarı yayımladı.

O iller şu şekilde;

Adana, Amasya, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Yaloa, Karabüz ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.