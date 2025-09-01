Meteoroloji açıkladı: 1 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin batısı, Adana’nın doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık