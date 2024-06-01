Meteoroloji açıkladı: 1 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 1 Haziran Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son rapora göre, önümüzdeki hafta boyunca ülke genelinde sıcaklıklar önemli ölçüde artıyor. Özellikle güney bölgelerde termometrelerin 35 dereceyi aşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Eskişehir çevrelerinin, Batı Karadeniz'in doğu iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Sivas, Osmaniye, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Giresun, Sivas, Osmaniye, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu çevreleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 18°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 20°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- Asgari ücrete 'ara zam' gelmezse ne olur?
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Yurttaş Özel'i nasıl değerlendiriyor?
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı
- 'Gezi'nin Vali'si avukat oldu!
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
- Hamas'tan ilk açıklama geldi!
- 'Mourinho ile konuştum, Fenerbahçe'ye...'
- Almanya'daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor