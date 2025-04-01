Meteoroloji açıkladı: 1 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 01.04.2025 - 08:19

Güncelleme: 01.04.2025 - 08:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz ile Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiği aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve Sinop çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz, Ordu ve Samsun çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardanan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu