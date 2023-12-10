Meteoroloji açıkladı: 10 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu?
Meteoroloji, 10 Aralık 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olması beklenirken Erzincan ve Tunceli sarı kodla uyarıldı. İşte yurt genelinde il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu
Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak,
Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı
Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında
yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı
Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı
tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde
mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde
seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında
kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında
batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı
yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde Muğla
ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden
meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı
dikkatli ve tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında
batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı
yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan ve Tunceli
için sarı kodlu uyarı verildi.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde
Çanakkale'nin güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
Güney ve Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece
saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak
yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile öğle
saatlerinden sonra Batı Akdeniz ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli
olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde
Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması
bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak
yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kıyı
kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Sinop, Zonguldak ve
Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60
km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak
yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile ilk
saatlerde Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin
yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın
bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (40-60
km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin
kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması
bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile ilk saatlerde
Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
yağışlı
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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