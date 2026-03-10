Meteoroloji açıkladı: 10 Mart 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarını kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 19°C

Az bulutlu

MANİSA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -10°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu