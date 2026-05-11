Meteoroloji açıkladı: 11 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu