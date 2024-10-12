Meteoroloji açıkladı: 12 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 12.10.2024 - 08:38

Güncelleme: 12.10.2024 - 08:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in yanı sıra Ankara’nın kuzey kesimleri, Çankırı, Giresun, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar özellikle Marmara’nın doğusunda, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 30°C

Az bulutlu

MUĞLA 29°C

Az bulutlu

AKDENIZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENIZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENIZ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saaatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

ERZURUM 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 31°C

Az bulutlu ve açık