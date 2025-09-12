Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

12.09.2025 08:37:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Eylül Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı llerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey, Hakkari çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.