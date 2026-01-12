Meteoroloji açıkladı: 12 Ocak 2026 hava durumu raporu... İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BUZLANMA, DON OLAYI VE ÇIĞ UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, Çanakkale dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C

Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, KUzey Ege kıyıları dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğuda yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz bölümü ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. . Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt ile akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

RİZE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı, sabah saatlerinde Hakkari ve Iğdır çevrelerinde sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı