Meteoroloji açıkladı: 13 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 13 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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