Meteoroloji açıkladı: 14 Eylül 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 14.09.2024 - 07:44

Güncelleme: 14.09.2024 - 07:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye’nin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneybatıdan (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa ile Edremit Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 30°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 31°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 36°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 28°C

Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 23°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 11°C, 26°C

Öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık