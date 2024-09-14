Meteoroloji açıkladı: 14 Eylül 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji 14 Eylül hava durumu raporun yayımladı. Yeni rapora göre pazar günü itibariyle İstanbul dahil 50 il için sağanak uyarısı yapıldı. Yağışlar bu bölgelerde 5 gün boyunca devam edecek. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye’nin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneybatıdan (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa ile Edremit Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 30°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 20°C, 31°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 15°C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 36°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 28°C
Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 23°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 11°C, 26°C
Öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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