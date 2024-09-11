Meteoroloji'den yeni uyarı... Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'nin paylaştığı son bilgilere göre, bugün öğleden sonra Antalya, Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, öğleden sonra batı ilçelerinden başlayarak saat 23.59'a kadar Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.
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