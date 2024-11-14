Meteoroloji açıkladı: 14 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak yağışlı, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı zamanla kuzeybatısı çok bulutlu, gece Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kuzey ve batısı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı bulutlu zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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