Meteoroloji açıkladı: 14 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:46

Güncelleme: 14.11.2024 - 09:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla kuzeybatısı çok bulutlu, gece Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kuzey ve batısı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı bulutlu zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu