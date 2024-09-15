Meteoroloji açıkladı: 15 Eylül 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji 15 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre pazar günü itibarıyla İstanbul'da 6-8 derece soğumuş bir hava bekleniyor. Yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre İstanbul'da 6-8 derece soğumuş bir hava bekleniyor. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında sıcaklıkların seyredeceği diğer bölgelerimizde mevsim normallerine yakın bir sıcaklıkta olacağı bildirildi. Ayrıca 6 il için de yoğun yağış uyarısı verildi.
AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sabah saatlerinden itibaren İstanbulluların serin ve yağışlı bir havaya uyanacağını bildirdi. Balkanlar üzerinden gelen hava İstanbul'da sıcaklığı 6-8 derece birden düşürecek.
Bu etkinin akşama kadar süreceği vurgulanarak açıklamada "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
SONBAHAR YAĞIŞLARI BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan haritalı tahminlere göre Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul? çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda kuvvetli yağışlar ve yer yer kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- NATO'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!
- Narin'in yengesi adliyeye sevk edildi
- Şirket sahibinden açıklama geldi
- Annenin adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
- 'Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım..!'
- Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu
- Ağır küfür ve hakaretler savurdu
- Canlı yayında açıkça söyledi!
- İhbar kılıfıyla atmışlar!