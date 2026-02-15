Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu