Meteoroloji açıkladı: 16 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji 16 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. İşte 16 Ekim Çarşamba hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı.
Perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinde olması bekleniyor.
KAR GELİYOR
Karadeniz'e sezonun ilk kar yağışı geliyor.
Rize civarında ise yağmur hafifliyor ancak çarşamba ile cuma arasında Kastamonu, Sinop, Samsun ve Rize'ye kadar şiddetli yağmur var. Yaylalarda kar bekleniyor.
Bolu 22, Trabzon 20 derece.
Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van kesiminde 3 gün daha yağış geçişleri görülebilecek.
İşte il il hava durumu…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 21°C
Sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 19°C
Sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 21°C
Sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 32°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 23°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 19°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 21°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 23°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 19°C
Sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 23°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 18°C
Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 18°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu
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